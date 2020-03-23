Москва, , 13:25 — REGNUM Следствие 23 марта ходатайствует перед судом об аресте, мужчины подозреваемого в убийстве троих членов своей семьи, сообщается на официальном сайте следственного комитета РФ по Москве.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Как сообщают в следственном комитете, в ночь на 21 марта находясь в квартире расположенной по Волоколамскому шоссе в городе Москве, обвиняемый нанёс множественные удары ножом супруге 1982 года рождения и ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. Потерпевшие скончались на месте.

После случившегося мужчина позвонил в полицию и сознался в совершении преступления. Также установлено, что в момент совершения преступления в квартире находилось двое детей — они не пострадали. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из погибших является диспетчер Виктор Щипоников, 13 лет назад предотвративший столкновение двух самолётов.