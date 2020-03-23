Омск, , 13:21 — REGNUM Проверка по факту падения наледи с крыши на женщину с ребёнком проводится в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным местных массмедиа, инцидент произошёл 17 марта. С крыши дома №51 на проспекте Мира рухнула наледь. Проходившие мимо дома женщина и ребёнок получили ссадины и ушибы.

Прокурорская проверка установила, что обслуживающая дом управляющая компания не приняла меры к ограждению здания и не проинформировала граждан об опасности падения снега и льда с крыши дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии наледь с крыши дома упала на пенсионерку. Следствие проводит проверку.

Читайте также: В Башкирии организована проверка по факту падения наледи на пенсионерку