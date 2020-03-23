Искитим, Новосибирская область, , 13:13 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек на пожаре в частном доме в Искитиме.

Дело возбуждено по ч. 3 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», уточнили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

На данный момент установлено, что ночью 20 марта 2020 в частном жилом доме на ул. Толстого в городе Искитиме произошёл пожар. После тушения были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.