Берёзовский, Свердловская область, 23 марта 2020, 13:08 — REGNUM На Урале после проверки нового спортивного комплекса в Берёзовском возбуждено уголовное дело, по подозрению в халатности должностных лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе надзорных мероприятий.
Установлено, что строительство нового спортивного комплекса завершено в декабре 2019 года.
Однако в ходе надзорных мероприятий выявлено несоответствие проектной документации и возведённого объекта, что может являться угрозой жизни и здоровью посетителей и сотрудников спорткомплекса.
Материалы прокурорской проверки были переданы для дачи правовой оценки в СКР.