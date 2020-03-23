Берёзовский, Свердловская область, , 13:08 — REGNUM На Урале после проверки нового спортивного комплекса в Берёзовском возбуждено уголовное дело, по подозрению в халатности должностных лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе надзорных мероприятий.

Установлено, что строительство нового спортивного комплекса завершено в декабре 2019 года.

«Акты выполненных работ подписаны, объект принят в эксплуатацию комиссией, состоящей из представителей строительного надзора, а также заказчиком — бюджетным муниципальным автономным учреждением «Лидер», работы оплачены», — уточнили в прокуратуре.

Однако в ходе надзорных мероприятий выявлено несоответствие проектной документации и возведённого объекта, что может являться угрозой жизни и здоровью посетителей и сотрудников спорткомплекса.

Материалы прокурорской проверки были переданы для дачи правовой оценки в СКР.