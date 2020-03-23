Москва, , 13:08 — REGNUM Авиадиспетчер Виктор Щипоников, предотвративший 13 лет катастрофу, погиб утром 21 марта. Об этом передаёт «Московский комсомолец».

61-летний мужчина, а также его жена и дочь, погибли, по предварительной информации, от рук 39-летнего зятя. У мужчины случился нервный срыв. В бытовом конфликте уцелели двое детей — трёх и восьми лет.

Тройное убийство случилось на северо-западе Москвы на Волоколамском шоссе. Подозреваемый задержан.

Газета напомнила, что в 2006 году диспетчер вместе с коллегами сумел развести в воздухе два самолёта, на борту которых находилось 50 человек.