Белгород, , 13:07 — REGNUM Два человека отравились газом в частном доме в посёлке Майский-8 в пригороде Белгорода. По предварительным данным, вентиляция газового оборудования могла оказаться перекрыта из-за сильного ветра, сообщили 23 марта в АО «Газпром газораспределение Белгород».

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы проверили внутридомовое газовое оборудование. В вентиляционном и дымовом канале отсутствовала тяга, что предположительно, и стало причиной отравления двух жильцов частного дома. Такие неполадки характерны в период резкой перемены погоды и температурных скачков, когда происходит опрокидывание тяги в каналах. Поэтому потребителям во время сильного ветра особе внимание следует уделять проветриванию комнат, в которых установлены газовые котлы или колонки.

До устранения неисправности газовое оборудование отключили от сети газопотребления.