Каракас, 23 марта 2020, 13:04 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в Венесуэле составило 77 человек. С таким заявлением выступил президент Николас Мадуро в Каракасе, передает по государственное телевидение страны.
По его словам, введение общенационального карантина позволило снизить темп распространения инфекции на 3%.
Как сообщало 21 марта ИА REGNUM, Мадуро сообщил, что Россия готова предоставить гуманитарную помощь Венесуэле для борьбы с пандемией коронавируса.
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