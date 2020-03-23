Каракас, , 13:04 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в Венесуэле составило 77 человек. С таким заявлением выступил президент Николас Мадуро в Каракасе, передает по государственное телевидение страны.

«Должен вам сообщить, что в Венесуэле 77 человек заражены коронавирусом», — сказал глава государства.

По его словам, введение общенационального карантина позволило снизить темп распространения инфекции на 3%.

«Иначе к сегодняшнему дню у нас было бы 2,1 тыс. случаев заражения, а через пять суток мы достигли бы 6 тыс. или больше», — добавил президент.

Как сообщало 21 марта ИА REGNUM, Мадуро сообщил, что Россия готова предоставить гуманитарную помощь Венесуэле для борьбы с пандемией коронавируса.

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