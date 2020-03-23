Киев, , 12:47 — REGNUM Сотрудники СБУ пресекли контрабанду 40 тыс. медицинских халатов. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, на таможенном посту «Ягодин» Волынской области был остановлен грузовик, следующий в одну из стран Евросоюза. Во время досмотра были обнаружены медицинские халаты стоимостью около 42 тыс. евро.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал наказать бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он вовремя не остановил вывоз медицинских товаров за пределы Украины.

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