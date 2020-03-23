Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии вынесен приговор главе одного из поселений за гибель сельчанина. Уголовное дело прекращено с назначением 50 тыс. рублей судебного штрафа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Обвинение было предъявлено главе Красноармейского сельского поселения. Следствие установило, что 24 апреля 2019 года он поручил трём гражданам, направленным центром занятости для замещения временных рабочих мест, распилить и собрать части дерева. Однако данная работа не была предусмотрена договорами и специальностью рабочих, которые также не были обучены соответствующим требованиям охраны труда.

«В результате в селе Красноармейское в ходе выполнения работ неустойчиво лежащий на склоне ствол спиленного дерева покатился и придавил одного из рабочих. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия», — говорят в ведомстве.

Главу поселения обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Фигурант уголовного дела дал признательные показания.

В следственном управлении отмечают, что по ходатайство подсудимого уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде 50 тыс. рублей судебного штрафа. Правоохранители поясняют, что при вынесении решения учитывалось, что обвиняемый ранее не судим, свою вину признал и «загладил перед родственниками погибшего причиненный моральный вред».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Чувашии был вынесен приговор по делу о гибели водителя фуры, который провалился в бомбоубежище при строительстве кадетского корпуса в Чебоксарах. Перед судом предстали бывший генеральный директор и прораб строительной организации, которые получили условные сроки: 2,5 и 1,5 года лишения свободы условно.

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