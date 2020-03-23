Елец, Липецкая область, , 12:32 — REGNUM В Липецкой области в деревне Кошкино Измалковского района при пожаре днём 20 марта погибла 43-летняя женщина и два её сына, которым было три и два года. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, и причины возгорания.

Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов в тот же день провел оперативное совещание и рекомендовал представителям спасателям и администрации Измалковского района провести профилактические мероприятия, направленные на предупреждение трагедий с детьми.