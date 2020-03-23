Ярославль, 23 марта 2020, 12:18 — REGNUM В Ярославской области на 23 марта в режиме самоизоляции находится 807 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по нераспространению коронавирусной инфекции.
20−21 марта на коронавирус было обследовано 195 человек. Новых заболевших на территории области не выявлено.
Режим самоизоляции проверяют врачи совместно с сотрудниками полиции. Выявляются и случаи нарушения режима.
О применении мер воздействия к нарушителям режима самоизоляции пока не сообщается.
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