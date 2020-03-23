Ярославль, , 12:18 — REGNUM В Ярославской области на 23 марта в режиме самоизоляции находится 807 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по нераспространению коронавирусной инфекции.

Скорая помощь

20−21 марта на коронавирус было обследовано 195 человек. Новых заболевших на территории области не выявлено.

Режим самоизоляции проверяют врачи совместно с сотрудниками полиции. Выявляются и случаи нарушения режима.

«Сегодня совместно с сотрудниками полиции и администрации проводили обходы граждан, находящихся на карантине по поводу возможного контакта по cov2019. Большинство понимает важность проводимых мероприятий и необходимость самоизоляции. С другой стороны, 9 человек никаким образом не выходят на контакт и не находятся по указанному адресу», — написал на своей странице в Facebook заместитель главного врача Переславской центральной районной больницы Максим Иванов.

О применении мер воздействия к нарушителям режима самоизоляции пока не сообщается.

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