Нальчик, , 12:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ликвидировали троих боевиков, готовивших теракт. Об этом 23 марта сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт. Они оказали вооруженное сопротивление», — сообщили ТАСС в НАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карачаево-Черкесии было выявлено три преступления террористической направленности.

Из трех выявленных фактов один был связан с финансированием деятельности террористической организации, еще два факта — с оказанием пособнической помощи их членам.

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