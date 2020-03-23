Самара, , 12:08 — REGNUM Коммунальные службы в Самаре борются с весенним снегом. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным метеослужбы, за прошедшие сутки выпало 94% от месячной нормы осадков. ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщило штормовое предупреждение и объявило оранжевый уровень опасности в связи с метелями и усилением ветра до 21 метра в секунду.

По словам чиновников, днем 23 марта в Самаре увеличили в двое количество спецтехники, расчищающей улицы и дороги по сравнению с ночью.

Таким образом, на уборку городских территорий вышли до 234 единиц. При этом количество дворников составило 550 человек. Это в почти пять раз больше, чем вышло в ночную смену. Отмечается, что в настоящий момент снег с улиц вывозят около ста машин.

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