Шадринск, Курганская область, 23 марта 2020, 12:04 — REGNUM В курганском городе Шадринске врио начальника межмуниципального отдела МВД России назначен Юрий Рожков. Об этом сообщает пресс-служба зауральского УМВД.
Прежнего начальника и его заместителя задержали, по сообщению местных СМИ, в минувшие выходные.
Как ранее информировало ИА REGNUM, 17 марта в межмуниципальном отделе МВД России «Шадринский» представителями силовых ведомств были изъяты бухгалтерские документы.
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