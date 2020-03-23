Новочеркасск, Ростовская область, , 12:01 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей под Ростовом-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Смертельная авария произошла в 21:50 мск на южном подъезде к Новочеркасску. По предварительным данным, водитель ВАЗ 21 093 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel Corsa. Потеряв управление автомобилем, водитель ВАЗ 21 093 столкнулся со встречным грузовиком.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, уточнили в ведомстве.