Нальчик, , 11:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии группа лиц готовилась к совершению террористического акта. Силовики 23 марта уничтожили двух членов группы, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Из подробностей спецоперации известно, что, узнав о подготовке к теракту, сотрудники органов безопасности выяснили, где находятся трое боевиков. Рано утром их заблокировали вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района и попытались задержать. Однако бандиты открыли огонь по силовикам и были нейтрализованы ответным огнем.

Ранее при обыске по месту жительства одного из боевиков обнаружили два самодельных взрывных устройства, готовые к применению, а также компоненты для изготовления бомб. Такое же СВУ обнаружили после спецоперации у бандитов. Кроме того, на месте боестолкновения найдены автоматическое оружие, травматические пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, проводятся необходимые следственные действия. Как отметили в НАК, потерь при нейтрализации бандитов среди сотрудников правоохранительных органов нет.