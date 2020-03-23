Ханты-Мансийск, , 11:44 — REGNUM В Югру возвращают экскурсионную группу из 44 человек, выехавшую на Алтай в разгар пандемии коронавируса. В её состав вошли 36 детей, сообщают «Новости Югры».

Поездку организовал «Союз морских пехотинцев Югры» вопреки запрету губернатора ХМАО Натальи Комаровой на выезд делегаций из региона. Горадминистрация Сургута также не была поставлена в известность о путешествии. Группа уехала на поезде Сургут — Новосибирск и находится пока в пути.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 марта 2020 года в ХМАО зарегистрированы двое заболевших новым коронавирусом.