Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM В Свердловской области за минувшие сутки в проведено 555 лабораторных исследований на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили на официальном телеграм-канале регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За 22 марта свердловские медики обследовали 517 человек. А всего с начала февраля проведено более 7,6 тыс. лабораторных исследований.

Отметим, что в Свердловской области увеличивается количество лабораторных исследований, проведённых за сутки. Так, за 21 марта в области проведено 448 исследований у 444 человек.

Напомним, что в регионе зарегистрировано девять случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.