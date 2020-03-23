Аксайский район, Ростовская область, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, в результате которого травмы получили пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 23 марта.

Авария произошла в Аксайском районе в 22:35 мск. По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata не справилась с управлением, съехала в кювет, где иномарка опрокинулась. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира.

Все пять участников аварии были госпитализированы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году в Ростовской области сократилось число аварий по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, снизилось число жертв ДТП и пострадавших.