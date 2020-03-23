Багдад, , 12:15 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 23 марта сообщается на странице министерства обороны страны в Twitter.

«Двое террористов из РПК были обезврежены в ходе воздушной операции в северной части Ирака, в районе Зап», — говорится в заявлении.

Представители военных подчеркнули, что продолжат свою борьбу с курдскими повстанцами.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.