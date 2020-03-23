Бейский район, Хакасия, , 11:30 — REGNUM В Хакасии предстанет перед судом мужчина, надругавшийся над 15-летней падчерицей. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Бейского района завершено. По версии следствия, вечером 12 декабря 2019 года пьяный отчим на машине вывез свою 15-летнюю падчерицу за село. Там, угрожая девочке ножом, он совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге молодой уроженец Таджикистана надругался над 14-летней школьницей из Узбекистана.

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