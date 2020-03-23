Красноуральск, Свердловская область, 23 марта 2020, 11:24 — REGNUM В Красноуральске на птицефабрику «Куратье» наложен штраф в размере 70 тыс. рублей за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также оштрафован на 12 тыс. рублей менеджер по персоналу, а ещё четыре сотрудник привлечены к дисциплинарной ответственности по представлению прокуратуры.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что на птицефабрике нарушалось трудовое законодательство. В частности 122 сотрудника работали без оформления трудовых договоров (всего на предприятии работает 313 человек).
Отметим, что после вмешательства прокуратуры со всеми работниками заклюяены трудовые договора.