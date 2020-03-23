Владивосток, , 11:17 — REGNUM В Приморье, в порту Находка задержали сахалинский сухогруз «Порт Мэй», владелец которого не платит экипажу заработную плату больше двух месяцев.

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Долг морякам превышает 4 млн рублей.

«Владелец судна — компания ООО «ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ» из Южно-Сахалинска. Жалобы в профсоюз моряков поступают регулярно. При приёме на работу компания выдает морякам два контракта, оба из которых не соответствуют требованиям законодательства РФ. Один контракт заключается с компанией «ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ», с зарплатой от 13 до 17 тыс. рублей, другой — с иностранной компанией General Exporters LLP с суммой вознаграждения от 800 до 2700 долларов США, в зависимости от должности. Ну и вторая заработная плата в долларах выглядит как премия и начисляется именно по решению судовладельца. Захочет — выплатит вознаграждение, а не захочет — не выплатит, причем без объяснения причин. И это повторяется регулярно уже более пяти лет», — рассказал ИА PrimaMedia председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

17 членов экипажа — дальневосточники. Профсоюзные лидеры обратились к капитану порта Находка с просьбой задержать судно в порту до полного погашения задолженности по зарплате и обеспечения экипажа качественными продуктами питания.

Как сообщало ИА REGNUM, моряки с Дальнего Востока возвращаются во Владивосток благодаря профессиональным действиям профсоюза моряков — они находились в Китае в разгар коронавируса.