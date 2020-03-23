Канберра, , 11:12 — REGNUM Более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены в Австралии. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи, выступая 23 марта перед федеральным парламентом в Канберре.

Он уточнил, что в течение двух последних суток выявлено свыше 480 заразившихся. В общей сложности зафиксировано 1642 случая. Сюда включены и 50 случаев заражения на круизном лайнере Ruby Princess, который зашёл в сиднейский порт 19 марта.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, выступая перед парламентариями, назвал текущий год самым тяжёлым в истории страны. Нация должна сплотиться перед угрозой коронавируса, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийская олимпийская сборная отказалась ехать на Игры в Токио в том случае, если они всё же состоятся.

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