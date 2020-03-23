Советский район, Югра, , 11:02 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в посёлке Агириш Советского района. В совершении преступления подозревается 17-летний подросток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, подросток застрелил отца из охотничьего ружья 20 марта 2020 года в одном из домов по ул. Садовая в посёлка Агириш. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»).

По делу проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств трагедии.