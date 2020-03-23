Уфа, , 11:08 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться с подростками, которые под девизом А.У.Е. («арестантский уклад един») совершают преступления в одном из торговых центров Уфы. Об этом стало известно 23 марта на оперативном совещании в правительстве региона.

Радий Хабиров возмутился фактам преступных действий несовершеннолетних в торговом центре Уфы.

Ранее журналисты БСТ выпустили сюжет о банде А.У.Е. — школьников из Уфы, которые запугивают посетителей торгового центра, вымогают деньги, нападают на подростков и воруют в магазинах. На них поступают жалобы как от родителей пострадавших детей, так и от арендаторов торгового центра. По словам журналистов, малолетних хулиганов забирают, но они снова возвращаются. Отмечается, что в торговом центре «работают» по меньшей мере две таких банды.

﻿Радий Хабиров возмутился данной историей и поручил заместителю премьер-министра правительства Башкирии Иреку Сагитову разобраться со сложившейся ситуацией. А в случае, если уголовное дело уже возбуждено, то довести его до конца.

«Вытряхните оттуда этих негодяев, разберитесь, из каких они школ. Если надо, отправляйте туда опергруппу. Может, не в одном ТЦ такое творится», — завил глава Башкирии.

Глава региона также поручил министру образования Башкирии Айбулату Хажину усилить внимание за подростками.

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