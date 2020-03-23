Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали пять детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Все дорожные аварии произошли в воскресенье.

По данным дорожной полиции, утром 22 марта в результате ДТП на Серовском тракте пострадала женщина-водитель и её ребёнок. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет. Пострадавшие госпитализированы.

Днём 22 марта в Екатеринбурге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали девятилетняя девочка и 12-летний мальчик, которые находились в салоне легкового автомобиля.

Вечером 22 марта на автодороге между Екатеринбургом и Курганом произошло лобовое столкновение двух машин. В одной из них находились двое детей, которые были госпитализированы в больницу Каменска-Уральского.