Нижний Новгород, , 10:48 — REGNUM 23 марта в южных регионах Приволжского федерального округа ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, в Самарской области продолжится очень сильный снегопад, налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах — снежные заносы и гололедица, ветер порывами 16−21 м/с.

В ночь на 24 марта аналогичная погода придёт в Татарию.

ИА REGNUM напоминает, в выходные сильнейший снегопад накрыл Самарскую и Саратовскую области. Снегопад в Самаре официально признали аномальным: в городе выпала почти месячная норма снега — 94%. Синоптики ожидают, что уже к середине текущей недели в эти регионы вернётся весенняя погода, а выпавший снег начнёт таять.