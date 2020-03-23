Ульяновск, , 10:41 — REGNUM В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий — прогнозируются снегопады и порывы ветра до 24 метров в секунду. Соответствующее предупреждение распространили Гидрометцентр и ГУ МЧС по региону.

По данным синоптиков, 23 марта с сохранением в первую половину ночи 24 марта местами в Ульяновской области ожидается «очень сильный снег, усиление северо-восточного ветра 19−24 м/с, метель при видимости 500 м и менее, на дорогах снежные заносы».

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Ульяновской области рекомендует ограничить выход из зданий, находится в помещениях и держаться как можно дальше от окон. Также спасатели напоминают, что «смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам».

В ведомстве также предупреждают, что затруднения могут возникнуть у водителей из-за ухудшения видимости дороги и повышения скользкости, поэтому рекомендуется воздержаться от дальних поездок.