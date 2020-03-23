Либревиль, , 10:24 — REGNUM Контейнеровоз «MSC Talia F» захвачен пиратами в Гвинейском заливе, сообщил 22 марта ресурс Seafarersjournal.

Судно под флагом Мадейры шло к столице Габона Либревилю. Всего на его борту находились 17 членов экипажа. Пираты взяли в плен семерых. По предварительной информации, все семеро — граждане Украины.

Напомним, 10 марта издание Deutsche Welle со ссылкой на данные МИД Украины сообщило, что в итальянских тюрьмах находится 158 граждан Украины, осуждённых или задержанных по подозрению в транспортировке нелегальных мигрантов. В основном это моряки.

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