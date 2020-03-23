Ташкент, , 10:16 — REGNUM Причин для беспокойства горожан по вопросам обеспечения автомобильным топливом и цен на него, нет, сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь хокимията города Ташкента Фуркат Махмудходжаев.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в столице Узбекистана из-за ложных слухов возник ажиотаж среди автомобилистов, на автозаправках города образовались очереди.

«На складах имеются запасы в объеме трехмесячной потребности города и цены на бензин и дизельное топливо не будут повышены. Будет обеспечена непрерывная работа автозаправочных станций в период карантина», подчеркнул пресс-секретарь.