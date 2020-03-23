Анадырь, , 10:19 — REGNUM С 14 по 20 марта на Чукотке эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом был превышены на 58,5%. В Анадыре пороговые уровни не превышены на 25%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора округа.

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На Чукотке зарегистрировано 595 случая заболеваемости сезонными простудами, в том числе 364 случая у детей. В Анадыре — 95 случаев, детей — 18.

Для проведения анализов, в лабораторию поступило 43 пробы, в настоящее время исследования продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 65 случаев заболевания гонконгским гриппом подтверждено за неделю в Камчатском крае.