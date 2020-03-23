Обнинск, Калужская область, , 11:26 — REGNUM В Калужской области 46-летнему бывшему главному врачу обнинского «Центра брахитерапии рака предстательной железы ФМБА» за взяточничество грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Об этом 23 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

По версии следствия, главный врач в 2015—2016 годах получил 11 взяток. Установлено, что обвиняемый медик брал деньги с пациентов и их родственников за лечение. Размер взяток составлял от 50 до 250 тыс. рублей.

«Ранее в отношении обвиняемого уже вынесен обвинительный приговор за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд», — сказала Искрина Лепёхина.

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