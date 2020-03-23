Волгоград, , 10:09 — REGNUM В результате падения в овраг автобуса «Москва — Волгоград» 22 марта в Тамбовской области погибли два жителя Волгоградской области. Их личности установлены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

Авария произошла на 556-м километре трассы Р-22 Москва-Волгоград вблизи населённого пункта Чихаревка. Двухэтажный автобус съехал в кювет, а затем перевернулся. Два человека погибли, 15 пострадали, все они жители Волгоградской области.

В СК по Тамбовской области инициировали процессуальную проверку по факту ДТП и гибели людей.