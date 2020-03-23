Донецк, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 17 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 23 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 17 мин калибра 82 мм, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Донецк («Вольво-центр»), Старомихайловка, Саханка, Куликово», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов западной окраины Горловки, лёгкие ранения получил подросток 2007 года рождения.

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