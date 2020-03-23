Хабаровск, , 09:31 — REGNUM Целый подъезд многоквартирного дома в Хабаровске отправился на карантин. По данным регионального минздрава, жильцы могли контактировать с одним из 4 зараженных коронавирусом.

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Как сообщило ИА Амурмедиа, врачи наблюдают за состоянием людей дистанционно. Врач ежедневно звонит, узнает о самочувствии, температуре. При малейшем отклонении от нормы врачи выезжает к пациенту.

При этом доступ в подъезд имеют родственники жильцов и представители коммунальных служб. В частности, коммунальщики получили предписание провести дезинфекцию подъезда. Родственники гуляют с собаками и приносят продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске выявлено 4 случая заражения коронавирусом.