Тугулым, Свердловская область, , 08:44 — REGNUM В Свердловской области вынесен приговор в отношении жителя Тугулымского района за неуплату алиментов на содержание ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован.

По версии следствия, гражданин по решению суда был обязан выплачивать алименты на ребёнка. При этом он уклонялся от своих обязанностей, за что в конце июня 2019 года был привлечён к административной ответственности. Суд назначил ему 70 часов обязательных работ.

Тем не менее, подсудимый продолжил уклоняться от уплаты алиментов, вследствие чего образовалась задолженность на сумму свыше 29 тыс. рублей.