Могадишо, , 08:34 — REGNUM В результате террористического акта в Сомали погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 23 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в городе Хава Абди, расположенном в 20 км к юго-западу от столицы государства, города Могадишо.

Среди погибших был начальник местной полиции, также двое сотрудников правопорядка получили ранения, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако, по мнению местных силовиков, вина за убийство лежит на радикальной группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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