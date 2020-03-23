Абакан, , 08:21 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии вблизи населённых пунктов Уйбат и Курганная потушили два масштабных пала травы. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Эти пожары прошли 7 тысяч га территории.

Населённые пункты от огня удалось отстоять. Однако нанесён ущерб двум крестьянско-фермерским хозяйствам. Сгорело 25 тонн сена, погибли четыре головы крупно-рогатого скота. Порядка 2 тысяч голов скота пришлось эвакуировать. Один из работников хозяйства получил ожоги. Ему потребовалась госпитализация.

Пал травы в районе поселка Уйбат ликвидировали 22 марта в 23:30 по местному времени. В районе деревни Курганное — 23 марта в 03:30. С огнём боролся 141 человек с привлечением 33 единиц техники. На месте происшествия побывало региональное и местное руководство.

Тушение пожаров значительно осложнял шквалистый ветер.

Всего с начала года по 22 марта в Хакасии потушили 25 степных пожаров и палов травы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта власти Хакасии проинформировали о том, что в регионе растёт угроза степных палов.

Читайте ранее в этом сюжете: Хакасии угрожают степные палы