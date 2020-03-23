Кетовский район, Курганская область, , 08:19 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет бывший бухгалтер товарищества собственников жилья, которую обвиняют в присвоении более одного миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствием установлено, что женщина, будучи бухгалтером ТСЖ в Кетовском районе, переводила не всю сумму платежей от собственников на расчётные счета товарищества. Таким образом она присвоила более 1 млн рублей.

Против неё было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По ходатайству следователя на имущество экс-бухгалтера наложен арест.