Казань, , 09:57 — REGNUM В Татарии сотрудниками УФСБ совместно с бойцами Росгвардии и МВД пресечена деятельность лидеров региональной группы международной религиозной экстремистской организации «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С 2015 года ими проводились конспиративные собрания, и осуществлялась вербовка новых последователей.

В рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации») проведены обыски по четырем адресам, которые использовали лидер группы и его пособники. Было изъято 17 экземпляров печатных изданий, относящихся к экстремистским материалам, электронные носители и рукописные материалы, содержащие сведения об основных направлениях деятельности и составе группы.

Лидера ячейки заключили под стражу сроком на два месяца. Продолжается расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вахитовский суд Казани арестовал до 18 апреля гражданина Украины, который обвиняется в участии в деятельности международной экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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