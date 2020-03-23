Сеул, , 06:58 — REGNUM В Южной Корее из-за заболевания COVID-19 число умерших достигло 111 человек. Об этом информирует Центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

За последние сутки в Южной Корее выявлено 64 новых случая заболевания COVID-19 и семь смертей.

Сообщается, что 3,1 тысячи заболевших выздоровели.

Как сообщало 22 марта ИА REGNUM, по данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Южной Корее составляет на данный момент 8 897 человек.

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