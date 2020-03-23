Южно-Сахалинск, , 07:00 — REGNUM Правоохранительные органы Сахалина по поручению губернатора Валерия Лимаренко выясняют, кто слил в сеть данные женщины, у которой предварительно заподозрен диагноз «COVID-19», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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СМИ и телеграм-каналы Сахалина сообщили о том, что неизвестные лица слили в сеть Интернет персональные данные женщины, которой предварительно поставлен диагноз «коронавирус». Речь не идёт об окончательном диагнозе, а лишь о подозрениях сахалинских медиков. Тем не менее глава Сахалина поручил правоохранительным органам немедленно выяснить, кто столь свободно обращается с персональными данными пациентов и медицинской тайной.

Как сообщало ИА REGNUM, официально на 23 марта на Сахалине и Курилах нет больных коронавирусом. Два пациента госпитализированы с подозрением на наличие инфекции. Результаты их анализов будут готовы в ближайшие день-два.