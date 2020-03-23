Владивосток, , 06:49 — REGNUM Во Владивостоке водитель мусоровоза насмерть задавил пожилую женщину, сдавая во дворе дома задним ходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД.

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Пенсионерка 1932 года рождения с малолетним ребёнком попала в «слепую зону» мусоровоза, в результате наезда она погибла на месте, ребёнок во время происшествия не пострадал.

«Во Владивостоке, на улице Валентины Терешковой, водитель мусоровоза Toyota Dyna двигался задним ходом. Был совершен наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части. В результате ДТП женщина 1932 года рождения погибла на месте. Материалы дела переданы следственным органам», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, насмерть задавил свою супругу.