Минусинск, Красноярский край, , 06:22 — REGNUM Следствие устанавливает обстоятельства обнаружения тела новорожденного ребенка на берегу протоки реки Енисей в Минусинске (Красноярский край). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение об обнаружении тела поступило в следственные органы из полиции 21 марта. Мертвого мальчика, завернутого в пакет, нашел местный житель.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен подомовой обход местных жителей. В медучреждения направили запросы, чтобы получить информацию о роженицах. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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