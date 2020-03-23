Южно-Сахалинск, 23 марта 2020, 05:52 — REGNUM Самолёт, вылетевший в Южно-Курильск из Южно-Сахалинска, экстренно вернулся обратно в аэропорт островной столицы.
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Как сообщило ИА Eastrussia, необходимость возвращения была вызвана небольшой технической неполадкой. В настоящее время самолёт вновь готовится к вылету.
На борту находились 38 пассажиров. Все они чувствуют себя нормально.
Как сообщало ИА REGNUM, лжетеррористы за сутки «заминировали» 8 самолётов в России.