Москва, , 05:34 — REGNUM Самолёты ВКС РФ со специалистами и оборудованием приземлились на итальянскую авиабазу Практика-ди-Маре вблизи Рима. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает Интерфакс.

«Четвёртый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — говорится в сообщении.

Как сообщало 23 марта ИА REGNUM, два самолета ВКС РФ с группой военных медиков и оборудованием для диагностики коронавируса и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу Практика-ди-Маре.

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