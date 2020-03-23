Москва, 23 марта 2020, 05:34 — REGNUM Самолёты ВКС РФ со специалистами и оборудованием приземлились на итальянскую авиабазу Практика-ди-Маре вблизи Рима. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает Интерфакс.
Как сообщало 23 марта ИА REGNUM, два самолета ВКС РФ с группой военных медиков и оборудованием для диагностики коронавируса и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу Практика-ди-Маре.
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