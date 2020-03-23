Владивосток, , 05:34 — REGNUM В Приморье проводится проверка по факту обнаружения тел двух человек в сгоревшем автомобиле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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Автомобиль с телами сгоревших людей был обнаружен на полуострове Песчаный, территориально отнесённый ко Владивостоку, но находящийся от него через Амурский залив, примыкая к Хасанскому району.

«В настоящее время с целью установления причины гибели людей и источника возгорания назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье следствие изучает причастность к убийству начальника уголовного розыска Хасанского района.