Токио, , 05:00 — REGNUM Дата проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио может быть отодвинута. Так считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает агентство Kyodo.

Уточняется, что премьер-министр Японии считает, что при принятии окончательного решения о проведении Олимпийских игр прежде всего необходимо иметь в виду интересы всех спортсменов.

По его словам, если провести игры «в полном формате» окажется невозможным, то не следует исключать вариант переноса даты Олимпиады.

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