Магадан, Магаданская область, , 04:55 — REGNUM В магадане вынесли приговор водителю, который применил насилие в отношении сотрудника ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Мужчина обвинялся в том, что в сентябре 2019 года, будучи за рулём автомобиля своего отца, отказался предъявить документы сотруднику ГИБДД и, зажав стеклоподъёмником двери руки полицейского, протащил его по проезжей части.

Подсудимый вину свою не признал, но по собранной доказательной базе суд приговорил нарушителя к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в магадане инспектор ГИБДД обратил внимание на автомобиль, который ехал по дороге без включенных фар ближнего света. Когда водитель остановился, он отказался предъявить документы. Инспектор через приоткрытое стекло двери попытался вытащить ключ из замка зажигания. Водитель закрыл стекло и зажал руки инспектора, потом завёл двигатель и поехал.